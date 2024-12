Passerelle de Yoff endommagée : l’Ageroute va porter plainte, son directeur fixe sa priorité

Le chauffeur du camion qui a endommagé la passerelle piétonne de Yoff, ce mercredi 11 décembre, est entre les mains de la gendarmerie. Selon le directeur général de l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), Mamadou Ndao, qui donne l’information dans un entretien avec L’Observateur, ses services vont porter plainte pour la destruction de l’infrastructure. «Nos équipes juridiques vont travailler avec les services du ministère [des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens]», précise-t-il. L’incident n’a causé ni mort d’homme ni blessé grave. «Le sous-préfet m’a dit qu’il y a eu un blessé léger», confie Mamadou Ndao qui, par contre, regrette des dégâts matériels considérables. «Le coût de reprise de cette infrastructure est assez important», prévient le directeur de l’Ageroute, même s’il déclare ignorer le montant de la facture. Quid de la date de remise en service de l’infrastructure ? «On ne peut pas donner des délais parce qu’on est en train de déposer la passerelle, pour éviter que ça tombe sur les automobiles et sur la route. Après, il faudra procéder au diagnostic pour savoir les coûts des travaux; ça nécessite une monétisation minutieuse», tempère Ndao. La priorité de l’Ageroute est ailleurs, selon son directeur : «En tant que gestionnaire du réseau, ma préoccupation aujourd’hui reste de déposer cette passerelle pour éviter des problèmes.»