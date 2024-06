Paris : Bassirou Diomaye Faye rend visite à l’ancien président Abdou Diouf (Vidéo)

Invité en France dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a profité de son séjour pour rendre visite à l’ancien président sénégalais, Abdou Diouf. La rencontre entre le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et l’ancien président Abdou Diouf s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel.