Ousmane Sonko réclame une évaluation des plans d’action prioritaires des ministères

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a demandé aux membres du gouvernement d’évaluer les plans d’action prioritaires de leurs départements ministériels respectifs, afin de ‘’présenter de manière factuelle et documentée les résultats satisfaisants obtenus […] dans différents domaines’’. M. Sonko a demandé en même temps aux ministres et secrétaires d’État de ‘’veiller à l’exécution satisfaisante du programme de travail du quatrième trimestre 2024 de leurs départements’’, affirme le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 9 octobre. ‘’Il s’agira d’assurer la prise en charge, dans les délais requis, des questions cruciales récurrentes, notamment la campagne de commercialisation agricole, la surveillance des engagements contractuels à échéance de fin d’année, ainsi que le suivi rapproché des programmes et projets’’, précise la même source. Le communiqué ajoute qu’‘’une attention particulière devra être accordée à la célébration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44’’. Il est également demandé aux membres du gouvernement de considérer comme une priorité ‘’la finalisation de certains travaux d’audit et du chantier du port de Sendou’’, dans la région de Dakar. ‘’Il en est de même du contrôle du respect scrupuleux de l’interdiction de l’exploitation aurifère le long de la Falémé, de la poursuite de l’accompagnement du retour des déplacés de Casamance, du suivi de l’application des mesures de baisse des prix des denrées de consommation courante, ainsi que de l’organisation de la prochaine Biennale des arts de Dakar’’, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.