Office national des pupilles de la Nation : Fatima Mbengue prend les rênes

Une nouvelle ère s’ouvre pour l'Office national des pupilles de la Nation (ONPN) avec la nomination de Fatima Mbengue à la tête de cette institution. La passation de service s'est déroulée ce lundi 3 juin 2024 avec le directeur sortant Alpha Kounta. Une cérémonie solennelle saisie par la directrice générale Fatima Mbengue pour partager sa vision avec ses nouveaux collaborateurs. « Je mesure pleinement l’ampleur de la tâche qui m’attend à l’aune des différents cadres d’administration des missions de l’office. Je m’installe ce jour comme directrice de l’ONPN avec la détermination de participer à la concrétisation du volet social et solidaire du projet de transformation systémique du Sénégal", a déclaré Mme Mbengue. Aux pupilles, Fatima Mbengue a exprimé une profonde empathie et un engagement inébranlable. "Vous pouvez compter sur la disponibilité de l’office à être à votre écoute et à votre chevet. Je prends l’engagement solennel de vous dire que vous avez en moi non pas votre directrice, mais votre maman", rassure-t-elle. Portée à la tête l'Office national des pupilles de la Nation (ONPN) le 15 mai 2024, la titulaire d’un Master 2 en marketing social a salué les réalisations de son prédécesseur, Dr Alpha Kounta, et a dit son intention de s'appuyer sur son expertise pour poursuivre les objectifs de l’institution.