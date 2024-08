ONAS : Cheikh Dieng parle ce vendredi

Limogé trois mois après sa nomination à la tête de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng a décidé de tenir une conférence de presse pour rétablir la vérité au sujet de son limogeage. La rencontre avec les journalistes avait été initialement calée la semaine dernière avant d’être reportée sine die. Elle aura finalement lieu ce vendredi à partir de 16 heures, selon Les Échos. Le journal précise qu’elle se tiendra à la Maison de la femme de Djeddah Thiaroye Kao. «Dr Cheikh Dieng apportera des éclaircissements sur le mystère qui constitue son limogeage», annonce la source. D’après plusieurs médias, le désormais ancien directeur de l’ONAS a été limogé à cause de soupçons de surfacturations sur un marché de curage de canaux à Dakar et dans les villes de l’intérieur du pays. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, avait fait annuler le marché après avoir adressé à Cheikh Dieng une lettre où, notamment, il pointait les termes de celui-ci. L’ex-directeur de l’ONAS lui avait envoyé un courrier-réponse musclé, insinuant que le ministre lui-même aurait violé le Code des marchés en corrigeant la procédure en question.