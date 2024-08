OLYMPISME / CIO: Mamadou Diagna Ndiaye a reçu la prestigieuse distinction de l’Ordre Olympique en argent

Le président du Comité olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, a reçu, samedi, de la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO), la prestigieuse distinction de l’Ordre Olympique en argent. Il a reçu cette distinction à l’occasion de la 142 session du CIO à Paris. Prenant la parole, le président du CNOSS a affirmé voir dans cette distinction et ”dans l’heureuse conjonction de symboles” qui l’accompagnent, ”un appel à célébrer la puissance du sport, et son pouvoir d’unir, d’inspirer et de transformer le monde”. J’y vois l’affirmation triomphale de la primauté de l’esprit humain, de son génie, de son énergie régénératrice, de son extraordinaire résilience, qui consolent de tous les avatars, autorisent tous les espoirs. J’y vois, par-dessus tout, une aspiration universelle à la Paix et à l’Amitié’’, a-t-il dit. Mamadou Diagna Ndiaye s’est dit honoré d’avoir représenté le Sénégal à la Commission exécutive du CIO. ”Je m’honore d’y avoir représenté le Sénégal, à la suite de compatriotes distingués, dont je salue la mémoire, et d’y avoir contribué, auprès du Président Thomas Bach, icône mondiale de l’olympisme, réformateur avisé ; et auprès de personnalités éminentes du monde entier, à faire progresser la cause du sport et la promotion des idéaux de l’olympisme’’, a ajouté le président du CNOSS .