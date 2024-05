Nouvelle plainte contre Bah Diakhaté : Le procureur active la DIC

Suite à la plainte déposée contre Bah Diakhaté par Ababacar Mboup, le procureur de la République près le TGI hors classe de Dakar a confié l'enquête à la Division des investigations criminelles (DIC). Les hommes du commissaire principal Adramé Sarr ont posé un pas décisif, selon le plaignant. "Présentement, je suis dans les locaux de la DIC, sur convocation du commissaire Sarr concernant la plainte déposée le 23 mai contre le sieur Bah Diakhaté pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Il va apporter les preuves de ses allégations ou toute la rigueur de la loi s'appliquera. Ceux qui invoquaient l'amnistie, allez chercher autre chose", déclare l'ancien coordonnateur d'And Samm Jikko, Ababacar Mboup. Ce dernier avait déposé, jeudi, une plainte sur la table du procureur pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Seneweb vous livre les motifs de cette plainte. "Objet : Plainte contre M. Bah DIAKHATE dit Bah Diakhate Al Boutilimi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles Monsieur le Procureur, je viens par la présente porter plainte contre le sieur Diakhaté pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation.