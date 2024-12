Nouvelle Assemblée nationale : Ousmane Sonko annonce la tenue de sa « Déclaration de politique Générale » dans les plus brefs délais

En conseil des ministres ce mardi 3 décembre, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a évoqué la tenue de sa Déclaration de Politique Générale (Dpg) qui, selon lui, devra se tenir dans les plus brefs délais. Il a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de coordonner les travaux de finalisation de sa » Déclaration de Politique générale qu’il compte effectuer dans les plus brefs délais » devant la nouvelle Assemblée nationale. Par ailleurs, M.Sonko a exhorté les ministres à engager l’année budgétaire 2025, en accordant une priorité aux dossiers les plus urgents. À cet effet, chaque ministère est instruit d’élaborer un plan d’actions pour le premier semestre 2025. Dans ce sillage, le Pm a rappelé aux membres du gouvernement l’importance à accorder une parfaite planification des grandes échéances du programme de travail de leurs départements ministériels respectifs. Il a également demandé à faire l’évaluation des ressources humaines disponibles comparativement aux cibles de performances de leurs ministères. Il a ainsi rappelé les ministres et secrétaires d’Etat à prendre en charge les « défis immenses attachés à la mise en œuvre de l’Agenda 2050 de transformation systémique du Sénégal ».