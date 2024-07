Nettoiement : le collectif des concessionnaires en grève illimitée à partir de jeudi (secrétaire général)

Remous du collectif des concessionnaires du nettoiement. Une nouvelle grève illimitée a été annoncée sur toute l’étendue du territoire national à partir de ce jeudi. Les concessionnaires exigent des autorités étatiques la régularisation d’arriérés de factures évalués à environ 14 milliards de francs CFA. a annoncé lundi, son secrétaire général Boubacar Diallo. "Nous avons décidé de faire un arrêt de travail illimité, jeudi à partir de 8 heures, à Dakar et sur toute l’étendue du territoire national pour exiger des autorités étatiques le paiement d’arriérés de factures de nos prestations", a déclaré Boubacar Diallo, secrétaire général dudit collectif. "Ces prestations couvrent l’année 2023, avec 1,9 milliard d’arriéré et 12, 5 milliards pour 2024", a dit M.Diallo à L'Aps. Selon lui, les concessionnaires ne demandent qu’à entrer dans leurs fonds et continuer le travail. "Nous restons ouverts à des pourparlers avec le gouvernement pour trouver une solution à cette situation qui nous cause beaucoup de préjudices et des négociations pour améliorer le fonctionnement du secteur", a-t-il laissé entendre. Le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, joint par l'Aps, a déclaré de son côté que "les concessionnaires exercent des chantages qui ne passeront pas".