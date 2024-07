Ndouloumadji (Matam) : Une collision entre un minicar et un camion fait 6 morts et 14 blessés

Un accident mortel s'est produit ce jeudi vers 10 h sur la RN2, au croisement de Ndouloumadji, un village situé dans la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam. Un minicar de 20 places, en provenance du village de Gaol pour rallier Ourossogui, est entré en collision avec un camion. Le bilan est lourd : six morts et 14 blessés. Les victimes ont été acheminées à la morgue et à l'hôpital de Ourossogui par des ambulances des postes de santé de Ogo.