Mutinerie au Camp pénal: Le ministre de la Justice Ousmane Diagne en sapeur-pompier

Suite aux violents affrontements entre détenus et surveillants de prison, le ministre de la Justice s'est rendu au camp pénal de Liberté pour s'enquérir de visu de la situation. La visite de Me Ousmane Diagne a permis d'apaiser la tension au niveau de cette prison, a appris Seneweb d'une source proche de l'Administration pénitentiaire. L'électricité et l'eau ont été coupées au camp pénal et les détenus sont enfermés dans les cellules , confie un prisonnier à Seneweb. Des blessés ont été notés.