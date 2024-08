Mpox : Les orientations de Mimi Touré pour faire face à la maladie...

La propagation à vitesse grand V du virus mpox, auparavant appelée “variole du singe”, inquiète les autorités sanitaires du monde entier. Les cas se multiplient dans certains pays africains et un premier cas a été annoncé en Suède. De quoi faire réagir Aminata Touré sur son compte X. "Face à la menace de l’épidémie mpox, l’Union africaine et les organisations régionales communautaires doivent préparer d’urgence leur propre plan de prévention et de riposte, et ne compter d’abord que sur leurs forces, comme durant l’épidémie du Covid-19", avance l'ex-Première ministre du Sénégal.