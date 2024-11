Modou Lô-Siteu : les sanctions financières sont tombées

Le règlement ne change pas. Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte a sévi, sanctionnant financièrement les protagonistes du combat royal qui a vécu dimanche, 24 novembre. Le roi des arènes, Modou Lô, qui conserve sa couronne, et Siteu ont perdu, au total, près de 5 millions de francs Cfa pour plusieurs infractions, rapportent plusieurs sources. Déclaré perdant, Siteu surnommé le «Tarkinda» écope d'une plus lourde sanction financière. Le lutteur de Diamaguène perd 2 millions 730 mille F CFA. Il lui est reproché, entre autres griefs, l'introduction de bouteilles de 10 litres, de surplus d'accompagnants et de l'excédent de temps d'attente, liste son manager Max Mbergane. Quant à Modou Lô, son reliquat a été défalqué de 2 millions 030 mille F CFA. Le roi des arènes a été sanctionné pour plusieurs manquements au règlement dont l'introduction de bouteilles (1 million 250 mille) et surplus d'accompagnants (30 000).