Météo : Anacim annonce de la pluie dans plusieurs régions lors des prochaines 24 heures

La pluie risque de revenir ce vendredi dans plusieurs régions, a annoncé l'Anacim dans son bulletin de ce jour. "Au cours de cet après-midi et de la nuit, des cellules pluvio-orageuses pourraient se former sur les régions Sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou et Sédhiou) et Centre-ouest (Kaolack, Îles du Saloum). Des risques de pluies sont également prévus à Mbour, Tambacounda, Nioro, Fatick et Dakar. Sur le reste du pays par contre, un ciel passagèrement nuageux à couvert prédominera", a annoncé l'Anacim. Selon l'Agence, une chaleur humide sera notée à l’intérieur du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 30° et 40°C.