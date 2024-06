Médina Gounass : près de 200 individus déférés

A Kolda, 180 individus dont 40 mineurs, arrêtés lors des événements de Médina Gounass, ont finalement déférés sous haute escorte de la gendarmerie, ce lundi. Selon Enquête, qui donne l’information, ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, violence et voie de fait, détention d’arme sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires réciproques, entre autres délits. Les événements ont causé un mort, le 17 juin dernier, jour de la Tabaski. Un suspect a été identifié et interpellé. Les mis en cause attendent leur face à face avec le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kolda.