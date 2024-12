Mbour : Une femme et ses cinq enfants périssent dans un incendie

Le quartier 11 novembre s'est révéillé dans la consternation et la tristesse à Mbour. Un incendie s'est déclaré vers 4h du matin dans une maison. Une mére et cinq de ses enfants (un garçon, 4 filles et leur maman) ont été retrouvés morts dans leur chambre. L'incendie aurait été causé par un court circuit. Les secours sont sur place.