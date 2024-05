Maroc : un Sénégalais tué à la suite d’une bagarre

Décès tragique de Cheikhouna Sarr, un jeune Sénégalais originaire de Kaolack. Il a succombé à ses blessures suite à une bagarre avec un groupe de jeunes Marocains le lundi 27 mai, au quartier J5, à Rabat (Maroc) . Commerçant de profession, Cheikhouna Sarr avait vendu des écouteurs à un jeune marocain. Quelques jours après, ce dernier voulait lui rendre les écouteurs, il a refusé. Le Sénégalais de lui signifier qu’il ne peut plus annuler la vente, mais il peut choisir d’autres écouteurs à la place. Ce qu’a refusé l’acheteur marocain, et il s’en est suivi une altercation. Selon les informations recueillies par la Radio Futurs Médias (RFM), après avoir été dominé par Cheikhouna Sarr, le jeune Marocain aurait quitté les lieux pour chercher du renfort. Revenant en compagnie de deux autres individus, tous trois l’ont attaqué avec des machettes le blessant grièvement à la tête et à la jambe, entraînant une importante perte de sang. Malgré son évacuation vers un établissement médical, Cheikhouna Sarr n'a malheureusement pas survécu à ses blessures, rapporte sa voisine interrogée par la RFM.