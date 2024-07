Marche des travailleurs des collectivités territoriales : le préfet oppose son véto

Le préfet de la ville de Pikine, Moustapha Ndiaye s'oppose à la marche pacifique, prévue ce mercredi 10 juillet par les travailleurs des collectivités territoriales. "(...), je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête et vous invite à choisir un autre itinéraire plus adapté", tel est l'argument "implacable" du préfet articulé dans une circulaire en date du lundi 8 juillet parvenue à PressAfrik. En sus, l'argument des travaux qui se font en ce moment sur l'itinéraire que devait emprunter les marcheurs constitue le principal obstacle de cette manifestation. "En retour, je vous informe que des travaux d'envergure relatifs à la réhabilitation de routes sont en cours dans le département, entravant la libre circulation des personnes et des biens", a fait valoir l'administrateur civil. La marche avait pour itinéraire : Rond point Dominique, Tally Boumack, Ecole 6, terrain Magg Daan et préfecture de Pikine. Par ailleurs, loin d'être sonnés par cette interdiction, les "marcheurs " projettent de tenir un point de presse dont le lieu et la date seront ultérieurement communiqués.