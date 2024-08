Mamoudou Ibra Kane répond à la plainte d'Abdoulaye Sylla : "avec ses nouveaux maîtres, ils veulent liquider Emedia"

Abdoulaye Sylla Ecotra ne parle plus le même langage avec ses associés : les patrons du groupe Emedia. L'homme d'affaires a en effet porté plainte contre le groupe de presse pour abus de biens sociaux. Sur le réseau social X, l'ancien directeur de Emedia, Mamoudou Ibra Kane, a démenti l'abus de biens sociaux. Selon l'homme politique, Abdoulaye Sylla et ses nouveaux maîtres veulent faire couler son groupe de presse. "L'homme d'affaires Abdoulaye Sylla Ecotra et ses nouveaux maîtres... veulent liquider le groupe Emedia. 'Abus de biens sociaux', dites-vous ? Archi-faux !!! Adepte du porterpresse, votre projet ne passera pas", a-t-il écrit. Pour rappel, Abdoulaye Sylla reproche à Mamoudou Ibra Kane et ses associés au groupe Emedia d’avoir poursuivi l’exploitation, malgré la perte de plus de la moitié du capital social et des infractions prévues par l’article 111 de l’acte uniforme sur le droit comptable, pour ne pas avoir dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels, et enfin la banqueroute prévue par l’article 228 alinéa 4, 213 alinéa 5 pour ne pas avoir tenu la comptabilité.