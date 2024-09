Mamadou Fawzi Dione, ex DAF du ministère de la Santé, placé sous mandat de dépôt

L’ancien Daf du ministère de la Santé Momadou Fawzi Dione vient d’être écroué par le Doyen des juges d’instruction pour escroquerie sur les deniers publics et faux et usage de faux. Une information judiciaire est ouverte dans cette affaire de détournement présumé de 340 millions F CFA. Selon les informations de Seneweb, l’inculpé a proposé une consignation de 19 millions F CFA qu’il reconnaît. Mais, le juge a dit niet, imposant la totalité des fonds pour lui faire bénéficier un contrôle judiciaire. Mais, le mis en cause n’a pas mobilisé le montant. M. Fawzi Dione a été arrêté par la Sureté Urbaine de Dakar à la suite d’une plainte déposée au parquet de Dakar par l’ancien Directeur de la Santé, Bernabé Gningue.