Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko a désigné son successeur, les autres candidats prennent acte

La Session convoquée ce jeudi pour déterminer le successeur de Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor a révélé une surprise. L’ancien Maire a décliné son choix et les différents candidats en lice se sont pliés. Ousmane Sonko a choisi Djibril Sonko pour lui succéder à la tête de la Mairie de Ziguinchor. Le PM a fait savoir son choix aux autres candidats à savoir Aida Bodian qui a assuré l’intérim, Alassane Diédhiou et Bassirou Coly. Ces derniers s'y sont pliés. À noter qu'il y a quelques jours un document envoyé à la Préfecture en date du 19 juin 2024 et signé Mamadou Lamine Dia de l'Union centriste du Sénégal (UCS), le parti de l'ancien maire Abdoulaye Baldé, a fait mention d’un cas d’inéligibilité dans le conseil municipal. Et c'est ce même Djibril Sonko, conseiller municipal et 2e adjoint au maire, qui a été indexé au regard de sa fonction de receveur-percepteur municipal. La session se poursuit en attendant, de passer à la confirmation du sieur Djibril Sonko à ce poste de Maire de la Commune de Ziguinchor.