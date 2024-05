Lundi 27 mai : Jour de vérité pour Bah Diakhaté et l'imam Ndao

Sauf renvoi de leur procès, Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao seront jugés demain lundi 27 mai en flagrant délit au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L'activiste « républicain » et le prêcheur sont en prison depuis jeudi dernier pour diffusion de fausses nouvelles (article 255 du Code pénal) et offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République (article 254 alinéa 2 du Code pénal). Le duo a été arrêté par la Division des investigations criminelles ( DIC) suite à une auto-saisine du procureur de la République.