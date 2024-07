Louga : un maître coranique poignardé par son élève

Ch. S. B., talibé de 17 ans, est envoyé en prison. Le jeune est accusé d’avoir poignardé son maître coranique. D’après le récit de L’Observateur, les faits se sont déroulés à Potou, dans le département de Louga. « Lundi dernier, dans une école coranique, Oumar Ba qui enseignait la leçon du jour à ses nombreux talibés, a remarqué que quelques-uns n’étaient pas très concentrés », narre le journal. La même source souligne que Ch. S. B. était dans ce lot. « L’enseignant révoltait par le comportement de ces derniers, les a mis en garde, leur faisant comprendre qu’ils ne quitteraient pas les lieux sans maîtrisé la leçon », poursuit le quotidien d’information. C’est le moment qu’a choisi, signale L’Observateur, le mis en cause pour « rouspéter en messe basse ». Ce qui a mis le maître coranique dans tous ses états. Ce dernier s’est en effet acharné sur l’élève, « le tabassant sévèrement ». Se sentant humilié devant ses camarades, Ch. S. B. décide de laver l’affront. Selon L’Observateur, il s’est muni d’un couteau avant de mettre à exécution son plan : « Il a dissimulé l’arme dans son boubou, guettant l’arrivée du maître coranique dans la cour de la maison. Marchant sur la pointe des pieds, il a surpris ce dernier avant de lui porter un violent coup de couteau. » Le mineur a aussitôt pris la fuite pour se réfugier dans les locaux de la gendarmerie. « Mon maître coranique ne me pardonne rien. Pour un rien, il s’acharne sur moi et m’humilie en public. Ne pouvant plus supporter ce manque de respect, j’ai décidé de me venger afin qu’il me colle la paix », a-t-il confessé aux gendarmes. Il s’est empressé toutefois d’ajouter « qu’il n’a pas « attenté à la vie » de son maître coranique. Ce dernier, entendu à son tour après des soins, a tenté de lui éviter la prison. En vain. Son élève a été déféré puis placé sous mandat de dépôt pour tentative de meurtre après son face à face avec le Procureur.