Les voies et moyens du label Sénégal “pays propre” mis en exergue

Le Premier ministre a mis l’accent, mercredi, à Dakar, sur “un ensemble d’initiatives à mettre en œuvre” pour l’intégration des bonnes pratiques en matière d’hygiène et de propreté, “afin de conférer au Sénégal le label d’un pays propre”, a-t-on appris du porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré. Ousmane Sonko, intervenant au Conseil des ministres, a “mis l’accent sur un ensemble d’initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, afin de conférer au Sénégal le label d’un pays propre”. “Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d’ancrer cette exigence notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé, ainsi que dans les secteurs de l’éducation, du tourisme, de l’industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire”, rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré. Il ajoute, dans le communiqué du Conseil des ministres, que le Premier ministre a par ailleurs “attiré l’attention des ministres concernés sur la vigilance à observer pour éviter toute rupture d’approvisionnement en médicaments essentiels”. Le chef de l’État, lui, est “revenu sur la Journée nationale d’investissement humain sur l’étendue du territoire national, autour du nouveau concept inclusif ‘Setal Sunu Réew’”, samedi dernier. Selon le compte rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye “a félicité le gouvernement, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, les populations, les élèves, les jeunes, les femmes, les autorités administratives, les élus et la communauté des acteurs du cadre de vie pour la mobilisation exceptionnelle et l’engagement remarquable notés partout lors de cette” opération de nettoiement. “Il a demandé au gouvernement […] de veiller à relever le défi de la pérennisation de la Journée nationale de mobilisation citoyenne mensuelle, qui doit occuper une place primordiale dans l’agenda institutionnel et social du Sénégal”. “Le chef de l’État a également saisi l’occasion pour magnifier la contribution des Sénégalaises et des Sénégalais, l’esprit de solidarité et l’engagement citoyen qui se sont manifestés lors de la Journée nationale de lancement de ‘Setal Sunu Réew’”, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, selon lequel Bassirou Diomaye Faye “a insisté sur la nécessité de vivifier cet esprit de communion qui participe à la consolidation de la nation”.