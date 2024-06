Les dessous de la traque des 100 véhicules de la présidence volés

Une vingtaine de véhicules de la présidence de la République a déjà été récupérée et stationnée devant l’état-major de la Légion-Ouest de la gendarmerie nationale. Dr Nafissatou Diouf, qui était à la tête de la Tds Sa, est convoquée à la brigade de recherches ce mercredi relativement à un véhicule de la Présidence. Sa convocation n’est que la face visible de l’iceberg. Selon Libération, c’est la Présidence qui a saisi le haut-commandant de la gendarmerie pour récupérer 100 véhicules de son parc automobile. Le patron de la gendarmerie a automatiquement actionné la Légion-Ouest et son bras armé, la Brigade de recherches. Une liste avec les présumés détenteurs de véhicules ainsi que leurs fonctions, a été transmise par la gendarmerie qui a récupéré depuis une vingtaine de véhicules garée devant l’état-major de la légion-ouest sis à Faidherbe. Parmi les détenteurs présumés des véhicules, on retrouve des généraux, des anciens ministres, des députés, des anciens chargés de mission, des anciens conseillers à la Présidence mais aussi des personnes extérieures. Dans cette dernière catégorie, figure des marabouts…