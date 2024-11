Législatives : le parti Réwmi soutient la Coalition Unité de Cheikh Issa Sall

Le parti Rewni de la commune de Mbour a décidé de soutenir la coalition Unité dirigée par Cheikh Issa SALL. Les responsables des femmes, des cadres, des jeunes et des enseignants de Remxi Mbour ont exprimé ce soutien ce jeudi à l'issue d'une rencontre avec la tête de liste nationale de l'unité. " Nous avons décidé en toute responsabilité et avec lucidité de soutenir la coalition Unité en vue des législatives du 17 novembre 2024. Cheikh Issa SALL a une démarche cohérente et responsable qui nous séduit et nous conforte dans l'idée que c'est le meilleur choix. Nous invitons aussi tous les responsables et militants de notre parti des autres communes du département à faire le même choix ", à déclaré Eric Ndour, Coordonnateur départemental des Cadres de Rewmi.