Législatives : Cheikh Bamba Dièye réitère son engagement pour une victoire de la liste Pastef

En prélude des élections législatives du 17 novembre 2024, le Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) a réitèré son engagement et sa ferme intention d’apporter sa contribution pour le rayonnement de la mouvance présidentielle, afin d'offrir une victoire éclatante à la liste Pastef dirigée par le premier ministre Ousmane Sonko. Une majorité confortable va garantir un travail de qualité et une efficacité accrue pour realiser les aspirations légitimes du peuple sénégalais. Ces législatives vont donner au Président Bassirou Diomaye Faye la pleine mesure de son potentiel pour accompagner le processus irréversible de transformation systemique du Sénégal. Lors de son intervention sur la SenTv, à l’émission "Toute la vérité " avec Fabrice Nguema, Cheikh Bamba Dieye a expliqué que cette majorité permettra au président Diomaye Faye de mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires en vue de répondre aux attentes des citoyens dans un climat de stabilité et d’unité nationale. Selon lui, une majorité solide et confortable est essentielle pour faciliter la gestion des affaires publiques. À ce effet, le gouvernement pourrait mener à bien ses projets de développement à l’échelle nationale et internationale. Par la même occasion, il a insisté sur le fait que la prospérité et la justice sociale qui sont au cœur du programme du gouvernement nécessitent un soutien politique fort au Parlement, afin de garantir une coordination optimale entre les institutions. Le Directeur général a conclu en affirmant que la majorité législative sera un levier stratégique pour l'accompagnement des actions du gouvernement et la concrétisation en actes visibles des ambitions du Président Bassirou Diomaye Faye pour le pays.