Le président de l’association nationale des albinos détourne 33 millions F CFA

L’Association nationale des albinos du Sénégal (Anas) a tenue un point de presse pour revenir sur les nombreuses plaintes qui se succèdent contre Bamba Diop pour « mauvaise gestion, corruption, détournement de plusieurs millions F CFA ». ces derniers dénoncent « l'utilisation abusive d'un chèque de 33 millions F CFA » de la part de leur président Muhammadou Bamba Diop. Selon le président du Conseil d’administration de l’Anas, Ahmadou Aly Sall, « Ahmadou Bamba Diop n’a jamais été élu président de notre association. C’est après le départ de son frère que nous l’avons choisi comme président pour six mois. Mais depuis lors, il n’a pas pensé à organiser des élections régulières pour le bon fonctionnement de notre association et n’a cessé de manipuler l’opinion publique au nom de notre association ». Ahmadou Aly Sall relève qu'« Ahmadou Bamba Diop a utilisé le chéquier de l’association pour financer sa propre entreprise du nom de Bamba International Business Groupe à hauteur de 33 millions F CFA ». Sans compter «un financement de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der) que l’ancien président de l’Anas a donné à ses proches pour l’exploitation d’un projet et qui lui versaient les bénéfices, alors que pendant ce temps il se reposait à Dubaï ». Monsieur Sall estime le montant à « près de 7 millions F CFA sur les 20 millions que devait nous financer l’institution ». Les albinos du Sénégal déplorent aussi l’attitude de Bamba Diop sur « la gestion de (leur) centre, au quartier Sampathé de Thiès. Aujourd’hui, il est déclaré persona non grata au niveau de ce QG, parce qu’il a administré ce centre dans la discrimination ». Ahmadou Aly Sall demande à l’État de « faire la lumière sur cette affaire » tout en lui rappelant les priorités des albinos qui tournent autour de « la subvention de la crème solaire qui coûte excessivement cher » ; « l’accès au service ophtalmologique » ainsi que « l’application de la loi d’orientation sociale ».