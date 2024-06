Le président Diomaye Faye a reçu un échantillon du pétrole au palais

Le chef de l'État sénégalais a reçu un échantillon des premières gouttes du pétrole produit au Sénégal. Il lui a été présenté lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État a félicité le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, et a formulé des prières pour le Sénégal afin que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde. Pour rappel, la compagnie australienne Woodside Energy a informé lundi dernier du début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar.