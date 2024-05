Le président Bassirou Diomaye Faye attendu au Burkina Faso ce jeudi

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, quittera Dakar le jeudi 30 mai 2024 pour effectuer une visite de travail et d’amitié au Burkina Faso. L’information a été donnée par le site burkinabè Owonews. Le Président Diomaye Faye y rencontrera son homologue le Capitaine Ibrahim Traoré, cette visite vise à renforcer les liens historiques et de bon voisinage entre le Sénégal et le Burkina Faso. Selon Owonews, « ce voyage s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques et de bon voisinage entre le Sénégal et le Burkina Faso. » Les discussions entre le président Faye et ses homologues burkinabè aborderont plusieurs sujets d’importance, notamment le départ du Burkina Faso de l’organisation sous-régionale, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).