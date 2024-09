Le lutteur Ada Fass est libre

Ouf de soulagement pour le lutteur Ada Fass. Il va retrouver ses proches. Le juge du 6e cabinet près du tribunal de Dakar vient de le libérer après son inculpation. Contrairement au parquet qui a requis le mandat de dépôt, le magistrat a placé Ada Fass sous le régime du contrôle judiciaire. L’instruction est ouverte. Le sportif est poursuivi pour coups et blessures volontaires violences et voie de fait et destruction de biens appartenant à autrui. Ada Fass a été arrêté lundi passé dans un bar à la Médina suite à une bagarre. Son ami lutteur Pokola, impliqué dans l’histoire, est toujours en cavale.