Le coup de pression du Barça à Robert Lewandowski, l’Europe abasourdie par Liverpool

L’avenir de Robert Lewandowski remis en question, la performance de Liverpool a encore choqué l’Europe et le retour au premier plan de Kylian Mbappé, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Alerte pour Lewandowski Coup de moins bien pour le Barça en championnat. Marca précise toutefois qu’Hansi Flick n’a pas de souci à se faire. L’ancien entraîneur du Bayern a toute la confiance de sa direction et même si Barcelone est sur une série très difficile, le club catalan ne veut pas tout remettre en question. En revanche, Robert Lewandowski n’est pas dans la même situation. Sport explique ce lundi que même si le Barça a toujours prévu de le prolonger, une réaction est attendue. Le Polonais n’a marqué que 2 fois sur les 8 derniers matchs, on sent clairement qu’il souffre de l’absence de Lamine Yamal. Période creuse pour Lewandowski, heureusement Hansi Flick le connaît par cœur et il continue de lui accorder sa confiance. Mais pour autant, le Barça en attend plus et rapidement. Liverpool est inarrêtable Liverpool est toujours sur son nuage et Mohamed Salah aussi. Le Daily Star a de nouveau choisi le Pharaon pour sa Une et comment faire autrement, encore 2 buts et 2 passes décisives hier pour l’Egyptien qui a été l’un des acteurs majeurs du set remporté 6-3 sur la pelouse de Tottenham. Ce qui est bien pour Liverpool, c’est que tout le monde performe, c’est aussi le cas de Trent Alexander Arnold qui a offert un caviar de plus à Luis Diaz pour l’ouverture du score des Reds. Le Daily Mail lui réclame un nouveau contrat puisque Alexander Arnold sera libre en juin prochain et pour le moment, on se dirige vers un départ. Et il n’y a pas qu’en Angleterre que Liverpool impressionne, AS parle d’un «ouragan», L’Equipe d’une équipe «pharaonesque» qui déteint sur Mo Salah, le vrai patron de ce Liverpool solide leader de Premier League. Le Kyks est de retour ! Le Real Madrid a offert un beau cadeau de Noël à ses supporters et Marca ne s’y trompe pas. Succès 4-2, Kylian Mbappé a brillé, Jesus Navas a eu droit à de magnifiques adieux et à l’extérieur en plus. AS parle du meilleur Mbappé depuis son arrivée au Real, c’est vrai vu son très beau but en dehors de la surface qui témoigne clairement d’une confiance retrouvée. Et d’ailleurs toute la presse européenne n’a pas manqué de souligner la grosse performance du capitaine des Bleus, un «Merengue plus emballant» écrit L’Équipe qui a dégainé les stats d’un Mbappé très efficace. Même en Angleterre, où le foot européen tourne surtout autour de la Premier League et pas grand-chose d’autre, on a mis en avant le retour au premier plan du Kyks.