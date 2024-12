Le camionneur qui avait percuté la passerelle de Yoff envoyé en prison

Son acte qualifié d’indiscipline avait perturbé la circulation sur la route de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor. Mercredi dernier, le camionneur D. M. avait percuté la passerelle de Yoff-Tonghor. Il conduisait son camion immatriculé DL 1920 E la benne soulevée et a forcé le passage en percutant violemment la passerelle. Ce qui a endommagé l’appontement. Heureusement, aucune victime n’a été enregistrée. Cependant, l'affaire a eu une suite judiciaire. Après les constats d’usage, le chauffeur, âgé d’une trentaine d'années, a été placé en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de la Foire. Selon les informations de Seneweb, il a été conduit, vendredi dernier devant le procureur de la République pour mise en danger de la vie d’autrui et a été ensuite placé sous mandat de dépôt. L’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) avait annoncé une plainte pour destruction de l’infrastructure. Mais selon une source proche du dossier, l’Ageroute ne s’est pas constituée partie civile à l’enquête préliminaire.