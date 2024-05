Le Fisc réclame 4 milliards F CFA aux Turcs de Summa

Le Fisc réclame 4 milliards F CFA à Summa, qui a construit l’AIBD, le stade Abdoulaye-Wade et Dakar Arena. L’affaire inscrite au rôle est discrètement passée devant la Cour d’appel de Dakar, le jeudi 23 mai 2024, avant dêtre renvoyée au 7 juin pour les observations de la Direction générale des Impôts et Domaines. Selon les informations de Libération, la DGID a effectué un contrôle à l’issue duquel elle a décelé plusieurs irrégularités fiscales dans les comptes de la société turque qui a gagné plusieurs grands projets comme la construction de l’AIBD, le stade Abdoulaye-Wade ainsi que le CICAD et Dakar Arena. Malgré les contestations de Summa Construction, le Fisc l’a redressé à hauteur de 4 milliards de francs CFA. La société turque a contesté cette mesure, arguant, que les faits en cause concernent Summa Turizm Sénégal. Pour se faire entendre, Summa Construction a introduit «devant le tribunal, à la date du 16 mai 2024, une assignation en contestation de saisie-vente suite à une procédure de recouvrement forcé déclenchée par les Impôts». L’affaire jugée devant la Cour d’appel de Dakar, jeudi 23 mai, a été renvoyée au 7 juin pour les observations de la DGID.