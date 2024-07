Lassana Gagny Sakho a déposé une plainte contre Adama Gaye

Lansana Gagny Sakho a porté plainte contre Adama Gaye, ce mercredi 31 juillet 2024, pour diffamation et injures publiques après un post Facebook publié par le journaliste qui l’accuse d’avoir détourné l’argent de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS). « J’ai travaillé pour l’Etat du Sénégal en qualité de Directeur général de l’OFOR dans la période septembre 2014 - Septembre 2017 et Directeur général de l’ONAS pour la période Septembre 2017-Janvier 2021 », a-t-il déclaré. Selon le président du Conseil d’administration de l’APIX, « tous les rapports sur mes différentes gestions sont publics et accessibles à tous les citoyens. Ils sont disponibles sur le site de la Cour des comptes et sur les plate-formes habilitées ». Lansana Gagny Sakho de préciser que « ladite plainte avait été adressée au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de DAKAR. Elle est datée du 02 juillet 2024. Je n’occupais à cette date aucune fonction publique ».