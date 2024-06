La presse se mobilise : les comptes du groupe de Madiambal Diagne bloqués

La presse se mobilise à nouveau. Selon Les Échos, les patrons de presse, les membres du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) notamment, sont convoqués d’urgence. La réunion prévue demain mercredi, 5 juin, porte sur les blocages des comptes du groupe Avenir communication de Madiambal Diagne. Le journaliste a informé ses pairs de la saisie des comptes bancaires du groupe dont il est l’administrateur général. Repris par le quotidien d’information, il explique « qu’une taxation d’office pour impôts 2020 et 2021 à hauteur de 91 millions de francs CFA » est à l’origine de cette mesure « aux conséquences néfastes sur la boîte et le personnel ».