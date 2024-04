LISTE DU GOUVERNEMENT*

Décret du 2 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre et du gouvernementSur proposition du Premier Ministre, en vertu de l'article 1er dudit décret, sont nommés :Madame Yassine Fall : ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères.Général Birame Diop : ministre des forces armées.Monsieur Ousmane Diagne : ministre de la justice, garde des Sceaux.Général Jean-Baptiste Tin : ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.Monsieur Birame Souleil Diop : ministre de l'énergie, du pétrole et des mines.Monsieur Abdourahmane Saad : ministre de l'économie, du plan et de la coopération.Monsieur Cheikh Diba : ministre des finances et du budget.Monsieur Malik Ndiaye : ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens.Monsieur Daoud Ngom : ministre de l'environnement et de la transition écologique.Monsieur Amadou Moustapha Ndiak Saré : ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement.Monsieur Cheikh Tizian Ndiaye : ministre de l'hydraulique et de l'assainissement.Monsieur Alioun Sal : ministre de la communication, des télécommunications et du numérique.Monsieur Elhaj Abdourahmane Diouf : ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.Monsieur Serine Gueye Diop : ministre de l'industrie et du commerce.Madame Fatou Diouf : ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires.Madame Maïmouna Diaye : ministre de la famille et des solidarités.Monsieur Yankoba Diemi : ministre du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions.Monsieur Balla Moussa Fofana : ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires.Monsieur Moustapha Mambagirasi : ministre de l'éducation nationale.Monsieur Ibrahim Sy : ministre de la santé et de l'action sociale.Monsieur Olivier Boukal : ministre de la fonction publique et de la réforme du service public.Madame Fadi Diengay : ministre de la jeunesse, d'espoir et de la culture.Monsieur Mahbouba Diagne : ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage.Monsieur Alioun Djon : ministre de la micro-finance et de l'économie sociale et solidaire.Monsieur Montaga Djaou : ministre du tourisme et de l'artisanat.En vertu de l'article 2, sont nommés secrétaires d'État :Monsieur Ahmadou Cherif Djouf : secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur.Monsieur Ibrahim Tchab : secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries.Monsieur Mohamed Talandaou : secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement.Monsieur Alpha Ba : secrétaire d'État au coopératif et à l'encadrement paysan.Monsieur Bakarissa : secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique.Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 5 avril 2021. actusenews.com