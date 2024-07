L'IGE lance un mission d'audit à la CDC !

Après la Poste et plusieurs autres structures, l'IGE débarque à la caisse de dépôt et de consignations (CDC). dans une note rendue publique, le Directeur de la CDC fait l'annonce d'un audit lancé. ce, dans le souci de restructuration et de réappropriation des actifs de la CDC. "Dans un souci de restructuration et de réappropriation des actifs de la CDC notamment les filiales, la Direction générale a pris une série de mesures allant de la recomposition des Conseils d’administration, des changements de Directeurs généraux ou de certains postes clé au sein desdites filiales. Aussi, un audit organisationnel et du personnel de la CDC et de ses filiales a été commandité afin d’améliorer l’efficacité de l’institution publique et d’optimiser les ressources humaines. Par ailleurs, l’Inspection générale d’Etat a détaché une mission d’audit des comptes de la CDC et de ses filiales. Ces différentes mesures prises auront pour conséquence : - La rationalisation du portefeuille de la CDC ; - L’harmonisation et l’efficience dans la poursuite des missions dévolues à la CDC ; - La sécurisation des investissements de la CDC ; - Le ciblage, la finalisation et la livraison les projets hautement prioritaires ; - L’anéantissement les risques opérationnels pour la CDC ; - L’assainissement de la gouvernance financière de la CDC. Le Directeur général