Koumpentoum : Le village de Fass Thiekene ravagé par un incendie

Un violent incendie a ravagé une partie du village de Fass Thiekene dans la commune de Ndame (département de Koumpentoum). Pas de perte en vie humaine mais les dégâts matériels sont énormes. Du bétail et de la volaille ont péri dans ce drame. Les sinistrés appellent au secours. « Les flammes ont tout emporté. Il n’y a plus rien ici. Nous avons perdu tous nos biens. Il y a eu plus d'une dizaine de concessions qui ont été réduites en cendres. Et des tonnes d'arachides, de mil de sorgho, des moutons, des chèvres, de la volaille sont partis en fumée », a déclaré Birane Gueye, leur porte-parole. Les sinistrés appellent le Président Bassirou Diomaye Faye à l’aide. « Nous les habitants de Fass Thiekene sommes fatigués. Nous demandons au Président de nous aider. Si le feu a fait autant de dégâts, c’est parce qu’il n y a pas d’eau dans ce village pour l’éteindre. Nous avons tenté de circonscrire le feu mais sous l'effet du vent fort, nous ne sommes pas parvenus à maîtriser les flammes qui se sont vite propagées dans le village ravageant tout sur son passage Nous étions tous dans les champs », clame-t-il. La gendarmerie a ouvert une enquête après constat des énormes dégâts.