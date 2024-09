KOLDA : La foudre tue une fille et blesse deux autres personnes

Dans la nuit d'hier, un drame s'est déroulé à Kolda. Une fille, qui se baignait sous la pluie, a été foudroyée par la foudre. La décharge électrique a tué Ramata Seydi, la vingtaine, qui est morte sur le coup, et a blessé une autre femme et son bébé. La défunte venait de se marier et devait rejoindre sa belle-famille. Les faits se sont produits à Sibikaranto, un village de la commune de Tankanto-Escale, dans le département de Kolda. Les deux blessés sont évacués à l'hôpital régional de Kolda où ils reçoivent des soins intensifs, selon notre source. À signaler que ces derniers jours, les fortes précipitations ont causé des dégâts. Des habitations, des murs de clôture et des puits se sont affaissés au quartier Sinthiang Idrissa, dans la commune de Kolda.