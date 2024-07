Intifada au cœur du centre d'accueil d'Argoub au Maroc : 53 migrants sénégalais se révoltent, un blessé enregistré

Cinquante trois (53) jeunes sénégalais, candidats à la migration irrégulière, en attente de rapatriement au centre d’Argoub, situé à 90 Km au sud de la ville de Dahla, se sont révoltés hier mercredi. « Ils ont mis le feu, cassé des portes », selon le Consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène. Un blessé a été enregistré. « Concernant la manifestation violente organisée avant-hier soir par les 53 compatriotes candidats à l’émigration irrégulière en attente de rapatriement depuis le 14 juin, j’ai discuté avec eux et tout est rentré dans l’ordre », a déclaré M. Sène. Qui de regretter : « « Il y a un seul blessé mais malheureusement ils ont causé d’énormes dégradations dans le centre ». A en croire Babou Sène, les jeunes ont mis le centre sens dessus-dessous. « Ils ont mis le feu, cassé des portes, …J’ai attiré leur attention sur le fait qu’ils doivent préserver l’image du Sénégal à l’étranger et faire preuve de résilience car les autorités sénégalaises travaillent pour leur rapatriement dans les meilleurs délais », a-t-il lancé dans les colonnes de Libération. M. Sène a profité de l’occasion pour lancer un appel aux candidats à l’émigration irrégulière qui sont dans les centres d’accueil. « Ces jeunes doivent savoir que les centres d’accueil ne sont pas des hôtels. Les autorités marocaines leur donnent le gîte et le couvert mais selon leurs moyens. Ils doivent faire preuve de résilience et respecter les lois et règlements des pays d’accueil. Les jeunes doivent également être informés qu’ils peuvent rester dans les centres d’accueil entre 3 semaines et 1 mois et demi avant d’être rapatriés », a conclu M. Sène.