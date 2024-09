Interdiction de sortir du territoire : « Personne ne pourra m'interdire de sortir du pays, je défie quiconque » (Cheikh Oumar Hann)

Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant une interdiction de sortie du territoire touchant plusieurs personnalités politiques et économiques. Selon des informations relayées par les médias, une liste de plus de 200 personnes aurait été établie, comprenant d’anciens ministres du régime précédent, des directeurs de l'Administration générale et de l'équipement (DAGE), des chefs d'entreprises, et des hommes d'affaires. Ils seraient tous sous le coup d'une interdiction de quitter le pays, avec des contrôles renforcés aux aéroports, ports et frontières. Cheikh Oumar Hann, ancien ministre dans le régime déchu de l’ancien président Macky Sall, a réagi fermement à ces allégations lors d’une prise d’un point de presse tenu ce 24 septembre 2024 au siège de l’AFP : « Il n'y a pas de liste de personnes interdites de sortir du territoire national. [...] Personne ne pourra m'interdire, moi, Cheikh Oumar, de quitter ce pays si je le souhaite. » Pour clore son propos, il a ajouté que ces attaques visaient à déstabiliser leur dynamique politique, qu'il estime "victorieuse".