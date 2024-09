Interdiction de sortie du territoire : Les avocats républicains dénoncent une violation des libertés individuelles

Le Collectif des avocats républicains s'insurge contre les « arrestations arbitraires », la « violation des libertés individuelles » et les « interdictions systématiques de sortie du territoire ». Pour ces avocats, ces interdictions « constituent une mesure illégale, injuste et sont manifestement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et de venir. Cette mesure d’une extrême gravité, ordonnée par le gouvernement et mise en exécution sans discernement par la police des frontières, est une violation flagrante des droits de ces citoyens », lit-on sur la note signée parvenue à Seneweb ce lundi 9 septembre. Ainsi, le Collectif des avocats républicains entend engager un combat judiciaire « pour mettre fin à ces pratiques totalitaires d’un autre âge, injustes et dangereuses qui incarnent, malheureusement, le symbole d’un État de droit malmené et à l’agonie ».