Interdiction de sortie du territoire : Cheikh Yerim Seck parle de "prise d'otage"

Le journaliste Cheikh Yérim Seck a réagi aux interdictions de sortie du territoire dont sont victimes certains hauts responsables de l'ancien régime de Macky Sall. "Ça c'est une prise d'otage, rien d'autre", a notamment déclaré l'analyste politique, mardi soir, sur la Sen Tv. "Il n'y a aucun pays au monde où on interdit comme ça les gens de sortir du territoire sans aucune décision de justice", a-t-il ajouté, rappelant que toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette démarche des nouvelles autorités. Pour rappel, les anciens ministres Abdoulaye Saydou Sow et Lat Diop, ainsi que lex-Directeur général de Petrosen Trading & Services, la Société nationale du Pétrole et de Gaz, Manar Fall, et d'autres personnalités ont été refoulés à l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'ils voulaient voyager.