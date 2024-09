Immigration clandestine : le Forum du justiciable appelle à une prise de conscience collective

Dimanche dernier, une tragédie s'est déroulée au large de Mbour. Une pirogue a chaviré en entraînant la mort de 38 personnes selon un bilan provisoire. Dans un communiqué, le Forum du justiciable a exprimé son inquiétude face à la hausse alarmante des Sénégalais cherchant à émigrer par des voies irrégulières. L'organisation a tiré la sonnette d'alarme sur cette « saignée de nos compatriotes » et a exhorté les potentiels candidats à prendre conscience de « la dangerosité de cette aventure ». Le Sénégal fait face à une recrudescence de l'immigration clandestine, qui se traduit par « un lot de pertes en vies humaines, de disparitions, de blessés et de dislocation de familles », constituant ainsi, selon l’organisation, une menace pour les valeurs fondamentales de la société. Le Forum indique que peu importe les raisons qui poussent certains à prendre la mer, « la vie humaine est sacrée et personne n'a le droit de mettre sa vie en danger ». Face à cette situation, l'organisation appelle à l'organisation d'assises nationales sur l'immigration irrégulière. Ces discussions viseraient à identifier les causes profondes de ce phénomène et à proposer des solutions durables pour éviter de telles scènes « désolantes et déchirantes ». En attendant la mise en œuvre de mesures concrètes, le Forum du justiciable présente ses condoléances aux familles des victimes et leur témoigne sa solidarité. Il exhorte également l'État à « prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les frontières maritimes » et à poursuivre les « entrepreneurs-convoyeurs de migrants » qui profitent de cette tragédie humaine. Par ailleurs, l'organisation recommande la conception de programmes générateurs d'emplois, ainsi que des formations professionnelles pour faciliter l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Elle appelle également l'État à s'attaquer à la cherté de la vie, en particulier celle des produits de première nécessité. Enfin, le Forum encourage les parents à sensibiliser leurs enfants sur les dangers de l'immigration clandestine, afin de prévenir de futures tragédies.