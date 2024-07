Horreur à Kafountine : une femme enceinte tuée à coups de couteau dans son lit et devant ses deux enfants

Trois mois après l’agression sauvage qui a coûté la vie Dieynaba Diatta, morte d’une attaque à la hache perpétrée par un individu non encore identifié, Kafountine vient d’enregistrer un autre meurtre touchant une femme. La nouvelle victime se nomme Awa Cissé. Elle vivait au quartier Nafacounda. Elle était mariée à un Sénégalais établi en Gambie, et mère de deux enfants. Awa Cissé a été tuée par un agresseur qui l’a trouvée nuitamment dans son lit avec ses deux enfants. Elle a reçu plusieurs coups de couteau de l’assaillant, qui a fondu dans la nature après son crime, rapporte Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 1 juillet. La victime, qui gisait dans une mare de sang lorsque sa dépouille a été découverte, était en état de grossesse, signale le journal. La même source indique que le corps de la dame a été déposé à l’hôpital de Ziguinchor et une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Libération souligne que Awa Cissé a vu son mari pour la dernière fois vendredi. Ce dernier, précise le quotidien d’information, venait de prendre congé de son épouse pour retourner en Gambie après avoir passé la Tabaski avec sa famille.