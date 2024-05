Horaires de travail au Coud: Le nouveau directeur prend une décision de taille

Aussitôt après avoir pris fonction, le nouveau Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a pris des mesures concernant les horaires de travail. Dans une circulaire rendue publique, le 24 mai, le Dr. Ndéné Mbodj a, "dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre du président de la République, adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration le 08 avril 2024", invité ses services à respecter les horaires de travail conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur du personnel. Selon lui, du lundi au jeudi, les agents doivent pointer à 08h jusqu'à 16H30 avec une pause d'une heure de temps entre 13h30 à 14h30. Pour le vendredi, la descente est prévue à 17h, mais les travailleurs ont droit à une pause d'une heure et demie ( 13h00 à 14h30). Toujours dans sa circulaire, le successeur de Maguette Sène informe qu'"une fiche journalière de pointage systématique doit être disponible au niveau de chaque pôle de coordination et transmise au secrétariat du Chef des services administratifs pour exploitation".