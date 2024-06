Hausse des frais de demandes de visa Schengen à partir du 11 Juin 2024

Les frais de demande de visa Schengen vont augmenter à partir de ce mardi 11 juin 2024 pour les ressortissants des pays tiers, dont le Sénégal. Une hausse de 6550 F est notée pour les demandes d'adulte et 3275 F pour les enfants de 6 à 12 ans. Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de Slovénie a annoncé qu'à partir du 11 juin 2024, les frais de demande de visa Schengen augmenteront pour les ressortissants de pays tiers. Selon une déclaration du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de Slovénie , les frais de visa pour les adultes demandant un visa de courte durée pour la Slovénie passeront de 80€ à 90€, soit de 52399 Francs Cfa à 58949 Francs Cfa . Pour les enfants âgés de six à douze ans, les frais passeront de 40€ à 45€, soit 26199 F Cfa à 29474 F Cfa, rapporte SchengenNews. En effet, "la Commission européenne a adopté une décision d'augmenter les frais de visa Schengen de courte durée (visa de type C) de 12% dans le monde entier. L'augmentation s'appliquera dans le monde entier à partir du 11 juin 2024. Les nouveaux frais de visa Schengen seront de 90€ pour les adultes et de 45€ pour les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans." En 2023, révèle le document, 64,392 Sénégalais ont déposé une demande, dont 36,403 ont été approuvées, ce qui représente un taux d'approbation d'environ 56,55%. Ils ont dépensé 5,151,360 € en demandes de visa Schengen en 2023. Avec la nouvelle structure tarifaire, si le même nombre de personnes dépose une demande, les dépenses totales passeront à 5,795,280€, soit une augmentation de 643,920€. De plus, les ressortissants des pays qui n'ont pas coopéré pour la réadmission de leurs ressortissants en séjour irrégulier dans l'UE seront confrontés à des frais de visa plus élevés de 135€ ou 180€, selon la décision du Conseil. Cette décision intervient alors que l'UE rapporte une augmentation de 36,3% du nombre de visas délivrés en 2023 par rapport à 2022. Cependant, ce chiffre est encore en baisse de 39% par rapport à 2019, lorsque les États Schengen ont reçu 16 millions de demandes, renseigne la note exploitée par Dakaractu.