La nouvelle vient de tomber. Le président de la République vient de signer le décret mettant fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), d'après un communiqué de la Présidence de la République. Respectivement, Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo ne président plus aux destinées de ces deux institutions.