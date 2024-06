Guy Marius Sagna: «La grande perte de Mademba Sock doit nous inviter à revoir…»

Le Secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal UNSAS) n’est plus. Il est décédé, hier, à Paris (France). Membre du mouvement Frapp, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna a confié, ce samedi 15 mai: «Les membres du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) étaient en grève depuis des mois. Le gouvernement faisait du dilatoire. Les hôpitaux devaient-ils être transformés en mouroir ? Les membres du syndicat unique des travailleurs de l'électricité (SUTELEC) avec à sa tête Mademba Sock, par solidarité, ont coupé l'électricité pour soutenir les travailleurs de la santé et de l'action sociale ». Ainsi, l’activiste dira tout en priant pour le repos éternel de l’âme du disparu: «La grande perte de Mademba Sock doit nous inviter à revoir ce qu'est devenu le syndicalisme aujourd'hui avec des travailleurs orphelins et à retourner vers le futur syndical ».